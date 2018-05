Dunkel getönte Scheiben im Niemandsland, ein Taxifahrer starrt fragend auf sein Handy. Hier bin ich richtig. Aus dem Inneren des Kleinbusses steigt Baldur Brönnimann. Er kommt gerade vom Flughafen. Bis vor kurzem war er noch in Bogota und hat dort das Bogota Philharmonic Orchestra mit Rossini und Schubert dirigiert. Heute Morgen ist er von Madrid aus gestartet, seinem aktuellen Wohnort. Das Taxi hat ihn vor dem Alten Kraftwerk an der Birs abgesetzt, gleich neben der Autobahn, im Hintergrund thront das Joggeli.

Eigentlich sollten wir uns im Rheinhafen zum Gespräch treffen. Doch seit heute Mittag steht fest: Das Konzert der Basel Sinfonietta am 10. Juni kann dort nicht stattfinden. Die Lagerflächen werden von der Hafenverwaltung kurzfristig anders gebraucht. Brönnimann ist ein exzessiv Reisender. Ihm fällt es nicht schwer, sich auf neue Situationen einzustellen. Zwischen seinen zwei Chefdirigenten-Posten in Basel und in Porto hat er in dieser Saison unter anderem in New York, Wien und Lyon dirigiert.

Anfangsprobleme überwunden

Jetzt hocken wir auf zwei Steinen an der Birs. Das Alte Kraftwerk ist verschlossen. Weit und breit keine Bank und keine Beiz. Aber kein Problem für Brönnimann. Trotz internationaler Karriere ist der 49-jährige, der in Pratteln aufgewachsen ist, ein kumpelhafter Typ geblieben. Er will, dass wir ein Selfie machen. «Diese absurde Situation muss man doch festhalten!»

Gut vorstellbar wie Brönnimann mit seinen Musikerinnen und Musikern umgeht.

Doch Orchester und Dirigent mussten sich erst aufeinander einstellen: «Unterdessen haben wir Vertrauen zueinander gefasst. Am Anfang war es jedoch nicht so einfach. Ich war 25 Jahre weg aus Basel und die Musiker wussten nicht, was da auf sie zukommt. Erst in der aktuellen Saison ist es richtig gut geworden aus meiner Sicht. Und darauf müssen wir jetzt aufbauen. Es ist ein langer Prozess, ein Orchester weiterzuentwickeln. Besonders, wenn es wie bei uns nicht so viele Konzerte gibt.»