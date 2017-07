Durchbruch mit „Teddybär“, „Kiosk“ und Co.

Mit „Füüf Narre im Charre“ und den Hits „Teddybär“, „D’Rosmarie und eg“ und „Kiosk“ kam 1976 der ganz grosse Erfolg bei einem breiten Publikum. Die Rollenverteilungen innerhalb der Band wurden immer deutlicher. Hanery Amman entwickelte sich zum Hauptkomponisten, der den Texter Polo mit brillanten Songideen versorgte. Polo wurde zum Denker und Lenker der Band, den anderen blieb die Rolle der ausführenden Interpreten. Die Hippie-Band, die einen Lebensstil repräsentierte, näherte sich dem Mainstream an und verwandelte sich in Polos Hitfabrik mit kommerziellen Ambitionen.

Der Hit „Kiosk“ verdeutlicht den Wandel der Band am besten. Polo übernimmt darin erstmals einen bürgerlichen Blickwinkel und mockiert sich über den „wilde Hippie mit gflickte Hosebei“. Ein Verrat an den eigenen Idealen. Die Band begann sich gegen den Ausverkauf zu wehren, Polo beklagte sich umgekehrt die „unprofessionelle Einstellung“. Doch der immense Erfolg gab Polo recht. „Wer Geld machen will, muss auch den Kommerz akzeptieren“, sagte Polo, der die Mechanismen des Showgeschäft besser verstand als alle anderen. Polo war nicht nur der Chefideologe der Band, sondern auch der PR-Manager und Geschäftsführer.

Band zerbrochen

An diesem Gegensatz zerbrach die Band. Doch für die Entwicklung der Schweizer Pop- und Rockgeschichte war die Geschichte von Rumpelstilz von weitreichender, ja entscheidender Bedeutung. Denn Rock wurde in der Schweiz bis zu diesem Zeitpunkt eher hobbymässig betrieben. Polo bewies, dass man in der Schweiz von Rockmusik, sogar von Mundart-Rock, leben kann, wenn man es professionell aufgleist. Rumpelstilz war „das erste betriebsfähige Modell des Schweizer Mundart-Rock“.

Polo hatte die Nase voll vom sozialistischen Kollektiv Rumpelstilz. Bei Polos SchmetterDing (1978 -83), der Band mit Musikern von Span, war er von Anfang an der Boss und sagte, wo es lang ging. Polo wollte eine einfache, direkte Musik für ein breites Publikum machen. Eine Musik, mit der man Geld verdienen konnte. „Lotti Lotti“, „Oh Romana“ und „Wenn mys letschte Stündli schlat“ waren die wichtigsten Lieder dieser erfolgreichen Rock’n’Roll-Phase in seiner Karriere. Sein Geschäftssinn machte ihn aber auch zum Hassobjekt der 80er-Bewegung, die ihn Kapitalistenschwein nannte. Das traf Polo, denn er sah sich immer als Linker.

Die Schmetterand (1984 -2003) war nicht nur die langlebigste, sondern auch die erfolgreichste Band von Polo Hofer. Songs wie „Alperose“ (von Hanery Amman), „Giggerig“ oder „Stets i truure“ fallen in jene Zeit, die heute fast schon Volkslied-Charakter erlangt haben. Die Chemie und die Hierarchie stimmte. Keyboarder und Hauptkomponist Hape Brüggemann musste aber eingestehen, dass „die grossen musikalischen Schritte“ nicht in diese Zeit fielen. Die wirklich spannende Phase in der Karriere von Polo Hofer war vorbei und er schon eine lebende Legende. „Wir konnten nur noch den Beton-Sockel darunter giessen und ihn popularitäts- und geschäftsmässig weiter schieben“, sagte er.

Kontext ist ebenso wichtig

Bei Pop und Rock geht es nicht nur um Musik. Der Kontext ist mindestens so wichtig. Das hat Polo Hofer wie kein anderer in der Schweiz erkannt und hat an seinem Image geformt. Der Weg vom rebellischen Hippie-Freak bis zu Polo National war lang. Dabei hat er die Zeit gespürt und in seinen Liedern verarbeitet. Er spürte aber auch, was bei den Leuten ankommt, war ein Volkssänger im besten Sinn des Wortes. Dieser Spürsinn ist wohl das Geheimnis seines Erfolges. Mit diesem Gespür ist er zum nationalen Symbol geworden.

Dabei war sein Verhältnis zur Schweiz stets ambivalent. „Politisch und gesellschaftlich läuft nicht alles so, wie ich mir das vorstelle“, sagte er noch vor fünf Jahren und scheute sich nicht, immer wieder anzuecken. Polo Hofer sah sich selbst als Chronist der Zeit, als Geschichtenerzähler und eine Art Hofnarr, der sich mehr erlauben konnte als andere.

Polo Hofer war kein überragender Musiker oder Sänger. An seiner Seite brauchte er Musiker wie Hanery Amman, Marianna Polistena oder Hape Brüggemann als Komponisten. „Musikalisch bin ich eigentlich eine Pfeife“, gab er auch unumwunden zu. „Aber ich weiss dafür, woher die Musik kommt“, sagt er. Polo hat die Musik aufgesogen, vor allem die Musik aus dem Süden der USA hat es ihm angetan. Blues, Gospel, Soul, Cajun, Zydeco, Southern Rock und die texanischen SingerSongwriter. „Polo ist der grösste Musikfan, den ich je in meinem Leben kennen gelernt habe“, sagte Musikerkollege Dänu Siegrist. Er kannte die Platten, die Geschichten. Er wusste alles. Und er war ein Meister der Adaption. Er nahm sich einen Song und machte aus dem Original sein Original, sein eigenes Ding, seine eigene Sprache. Es wurde zu Polo. „Besser genial stehlen als schlecht komponieren“, wurde zu seinem Standard-Spruch und parierte damit jeden Vorwurf des Song-Klauens.