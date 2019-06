Die Konzerte zur Vorstellung ihres am 14. Juni erschienenen neuen Albums "Madame X" finden nicht in grossen Konzerthallen, sondern in Theaterräumen statt, darunter in der New Yorker Howard Gilman Opera und im Wiltern-Theater in Los Angeles.

"Ich habe um einen Auftritt in der Scala gebeten. Mein Traum ist, in Operntheatern zu singen. Doch dort will man Leute wie mich nicht", sagte die Sängerin im Gespräch mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Ser.