Sie könne wegen "starker Schmerzen" nicht auftreten, teilte die 31-Jährige am Samstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. "Ich bin so am Boden zerstört, ich weiss nicht, wie ich es beschreiben soll", schrieb die Pop-Queen. Ihre Ärzte stehen demnach hinter der Entscheidung, dass sie sich zu Hause erholt.

Auch Lady Gagas Stopp in der Schweiz fällt damit weg: Am 11. Februar hätte sie im Zürcher Hallenstadion das ausgefallene Konzert vom 24. September 2017 nachholen sollen. In Europa standen im Rahmen ihrer "Joanne"-Welttour zudem noch Konzerte in Grossbritannien, Deutschland, Schweden, Dänemark und Frankreich auf dem Programm.

Bei der ersten Tour-Absage im Herbst hatte die Sängerin gesagt, sie leide an Fibromyalgie. Bei dieser chronischen Krankheit leiden Patienten an Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Müdigkeit.