Dass Kristiina Poska nach Basel kommt, ist Beck und Pavel B. Jiracek, dem designierten Operndirektor des Hauses zu verdanken, wie das Theater Basel in seiner Medienmitteilung vom Donnerstag schreibt. Jiracek habe mit Poska bereits an der Komischen Oper Berlin zusammengearbeitet.

Am Theater Basel trat Poska erstmals 2018 als Dirigentin bei Strawinskys "The Rake's Progress" in Erscheinung. Als Musikdirektorin wird sie zwei Neuinszenierungen leiten. Zudem wird sie das Neujahrskonzert mit dem Sinfonieorchester Basel dirigieren.

Die 1978 geborene Kristiina Poska war Stipendiatin beim Dirigentenforum des Deutschen Musikrates. 2013 wurde sie mit den Deutschen Dirigentenpreis ausgezeichnet.