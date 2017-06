Katy Perry, Sie kennen den Spruch sicher: Wenn eine Frau sich die Haare abschneidet ...

Katy Perry: ... dann hat sie mehr Zeit für anderes. Stimmt! Die kurzen Haare geben mir ein Gefühl von totaler Freiheit. Gefeuert habe ich meinen Friseur trotzdem nicht.

Die Reaktionen sind aber eher negativ.

Das ist okay. Ich bin noch jung und verändere mich nun mal gern. Ich bin ein Chamäleon. Aber es ist nicht nur eine äusserliche Veränderung: Vor vier Jahren dachte ich über gewisse Dinge noch anders als heute. Denn je mehr ich lerne, desto mehr realisiere ich, dass ich eigentlich gar nichts weiss.

Bei den US-Wahlen haben Sie Hillary Clinton unterstützt. Hat Sie die Niederlage frustriert?

Ich war erschüttert. Ich bin dennoch sehr stolz auf das, was Hillary geschafft hat. Sie hat den schlafenden Riesen geweckt. Wir sind nun alle aufmerksamer und interessierter an dem, was in der Welt vor sich geht. Wir können uns nicht mehr erlauben, in einer Blase zu leben.

Haben Sie beim Women’s March mitgemacht?

Ja, es ist wundervoll, wenn Tausende Frauen zusammenkommen. Wir sollten uns viel mehr gegenseitig unterstützen. Aber ich habe Hillary nicht nur unterstützt, weil sie eine Frau ist. Männer, die für Gleichberechtigung einstehen, verdienen genauso unseren Respekt. Ich treffe solche Männer zum Glück öfter.

Gilt das mit der gegenseitigen Unterstützung auch für Ihre grosse Rivalin Taylor Swift?

Natürlich. Ich führe keinen Streit mit niemandem. Ich will nichts als Liebe verbreiten. Von mir aus können wir die Friedenspfeife rauchen.