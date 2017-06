Als Axl Rose, dessen Künstlername ja ein Anagramm von «oral sex» ist, beim Stück «Mr. Brownstone» kurz seinen Mikrofonständer reibt, als würde er ihn masturbieren, blickt diese Seite kurz durch. Doch dieser aufgedunsene Körper, der immer wieder in einem neuen, feinsäuberlich zusammengestellten Outfit auf die Bühne trat, hat mit dem getriebenen Rabauken von damals, der für den Song «Rocket Queen» einst die Stöhngeräusche seiner Gespielin gleich live im Studio aufgenommen hat, nicht mehr viel zu tun.

Es war ein langes, majestätisches Gitarrensolo von Slash, das dem Konzert irgendwann nach der Hälfte doch noch einen Schub verlieh. Bezeichnenderweise konnte die Band mit zuckersüssen Stücken wie «Sweet Child O’ Mine», «November Rain» und «Knockin’ on Heaven’s Door» die intensivste Beziehung zum Publikum aufbauen. Für eine Zeit, in der Hard Rock nur noch im Retromodus möglich ist, war das ganz passend: Die Erinnerung an die einst grösste Rockband der Welt funktioniert als Ballade am besten.