«Ich kann es nicht glauben, was hier abgeht. Das muss eine Verwechslung sein, ein Fake», schreit ein fassungsloser Faber und streift sich immer wieder durch sein unzähmbares Haar. Das Publikum am Konzert in Berlin kennt die Lieder des Schweizer Newcomers, singt mit, tobt, tanzt, schreit und will noch mehr.

Dabei war zuerst nur ein kleines Konzert vor 250 Leuten geplant. Doch die Tickets waren im Nu weg. Auch eine 400er-Halle genügte nicht. Schliesslich wurde das Konzert in die Columbiahalle für 850 Leute verlegt. Weil auch dieses Konzert Wochen im Voraus ausverkauft war, kommt es am 2. Mai zu einem Zusatzkonzert – doch auch das ist schon wieder ausverkauft. In Hamburg dasselbe Spiel. Köln, Würzburg, Augsburg ebenfalls ausverkauft. Seither gibt der Sänger täglich Interviews. Deutschland ist im Faber-Fieber und erlebt die Geburt eines neuen Popstars.