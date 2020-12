«Es ist krass und surreal»: Das sagt die Schweizer Gewinnerin von «The Voice of Germany» zu ihrem Coup

Nervös bin ich nicht mehr gewesen, das war ich bei den «Blinds», also beim allerersten Auftritt. Beim Finale hatte ich einfach den Anspruch, dass ich einen coolen Auftritt hinlege. Mein erster Song, «Strong» von London Grammar, repräsentierte meinen Musikstil am besten. Es war mir daher extrem wichtig, dass dieser Song sitzt.

Samu und Rea haben mir vier Akkorde vorgelegt. Es war eine einfache Melodie. Wir haben dann Linie für Linie miteinander angeschaut. Ich wollte eine gewisse Stimmung erzeugen, das habe ich erreicht. Und jeder von uns sollte seinen Platz im Song haben. Das war nicht ganz einfach, weil wir drei so unterschiedliche Künstler sind. Aber ich finde das Lied toll und superschön anzuhören. Aber in Zukunft möchte ich noch mehr mich selbst präsentieren.

Was heisst das?

Meine Musik ist eher psychedelisch. Der Song «Someone Better» ist mehr für die Masse bestimmt – ich wollte die Leute mit meinem Musikstil nicht erschrecken. In meinen Liedern spreche ich oft von Liebe. Dies auf eine esoterische Art und Weise. Die Songs sind eher melancholisch, verträumt. Aber auch provokant und ironisch.

Wie geht es für Sie weiter?

Priorität hat nun der Schulabschluss – den mache ich auf jeden Fall. Danach möchte ich in die Musik investieren, weil es Spass macht. Und warum sollte ich nicht Zeit und Geld in das investieren, was mir am meisten gefällt? Ich möchte ausprobieren und herausfinden, wo meine Stärken sind. Unter meinem Namen sollen Songs herauskommen, hinter denen ich stehe und die den Leuten gefallen.