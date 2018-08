Ein tragisches Ereignis zwingt die Organisatoren von «Em Bebbi sy Jazz», einen der mehr als 30 Spielorte zu streichen: die Bühne im Pharmaziehistorischen Museum. Am Freitag erst starb der Museumsdirektor dort an seinem Arbeitsplatz, die Mitarbeiter stehen unter Schock. Da kann man nachvollziehen, dass eine Festhüttenstimmung am Freitag fehl am Platz wäre.

Die Organisatoren haben umdisponiert und die Spieldauer auf dem Andreasplatz erweitert. Auf dieser fügen sich die Cristiano Matos Band (18 Uhr) und die Ritmo Jazz Group (23.15 Uhr) auch inhaltlich nahtlos ins Programm, liegt auf dem Andreasplatz doch der Schwerpunkt bei lateinamerikanischen Sounds.