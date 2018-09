Der Sänger Daniel Küblböck (33) ist nach Angaben der Reederei Aida Cruises am frühen Morgen bei der Kreuzfahrt über Bord gegangen und wird seither vermisst. Es gebe Grund zur Annahme, dass Küblböck gesprungen sei. Dies sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur DPA am Sonntag.

Das Kreuzfahrtschiff Aidaluna sei an die mutmassliche Unglücksstelle zurückgekehrt. Von Bord ging Küblböck um 5 Uhr morgens (Ortszeit) in Neufundland. Das Schiff ist auf dem Weg von Hamburg nach New York. Küblbück ist als Urlauber auf Schiff.

Zurzeit läuft eine fieberhafte Suchaktion nach dem 33-Jährigen. An der Suche sind ein Hubschrauber und ein Suchflugzeug der kanadischen Küstenwache sowie ein weiteres Kreuzfahrtschiff beteiligt.

Daniels Vater Günther Küblböck sagt zu "Bild": «Ich klammere mich jetzt nur an die Hoffnung, dass irgendwie doch noch alles gut wird!»

Küblböck ist einer breiten Öffentlichkeit seit 2003 bekannt durch seine Teilnahme bei der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" mit Dieter Bohlen. (pz/sda)