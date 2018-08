Vor rund zehn Jahren folgte ein Comeback. Wer seitdem eine High-end-Messe besuchte, konnte Luxus-Plattenspieler in allen Preisklassen bestaunen, Skala nach oben offen. Plötzlich boten auch junge Künstler ihre Musik auf Vinyl an. Immer mehr Leute holten entweder ihren alten Player aus den 80ern aus dem Keller oder schafften sich ein neues Modell an. Grosse Plattenhersteller stiessen an ihre Grenzen und mussten die abgebauten Ressourcen wieder aufbauen.

Um eine solche Scheibe zu produzieren, benötigt man eine HiRes-Aufnahme. Eine spezielle Software rechnet diese Klanginformationen in ein dreidimensionales Modell einer Vinylscheibe um und brennt mit einem präzisen Hightech-Laser dessen Relief in einen Keramik-Master, mit dem die Vinylplatten später erzeugt werden. Zwischen der ersten und letzten Pressung können dank dieser neuen Technik nicht mehr die von früher her berüchtigten Qualitätsunterschiede entstehen. Die Produktionskapazität wird dadurch ebenfalls erhöht, was die Wartezeit auf neue Longplayer in Zukunft verkürzen dürfte.

Start noch diesen Herbst

Durch die neue Technik ergeben sich weitere Vorteile: So gibt es laut Firmenchef Günter Loibl keine klanglichen Abweichungen mehr, zudem lassen sich damit bis zu 30 Prozent mehr Informationen auf einer Schallplatte unterbringen. Eine Seite bietet künftig also statt bisher 25 über 30 Minuten Spielzeit. Das heisst, wir können uns etwas länger Zeit lassen, bis wir die Scheibe umdrehen oder wechseln müssen. Auch beim Frequenzbereich verspricht die neue Technik einen deutlichen Fortschritt, da die neuen Hochleistungslaser den bisherigen Schneidsticheln beim Hineinschneiden der Schallrillen weit überlegen sind.

Die Finanzierung des Projekts lief lange etwas harzig, obwohl laut Start-up-Chef Günter Loibl viele Plattenfirmen schon früh Interesse bekundet hatten. Eine grössere Finanzspritze ermöglichte dann vor kurzem das endgültige Durchstarten. Wenn alles klappt, kann die neue Technologie Anfang Oktober an der Fachmesse Making Vinyl in Detroit vorgestellt werden.

Neuer Vinyl-Boom?

Sollte das österreichische Start-up den geplanten Zeitrahmen einhalten können, dürfte das kommende Jahr dem Vinyl-Boom weiteren Rückenwind verschaffen. Begünstigend dafür ist auch die Kompatibilität der alten Platten, denn die Anschaffung einer neuen Hardware entfällt. Selbst ein eventueller Kauf eines neuen Plattenspielers, den viele trotz grosser LP-Sammlung bisher scheuten, dürfte durch den Nachschub an Vinylplatten wieder attraktiver werden. Ob die Klangpuristen allerdings bei HD Vinyl mit an Bord kommen, muss abgewartet werden.