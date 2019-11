Die Ärzte: Konzert für 2020 innert Minuten ausverkauft

Deshalb gibt es am 22. Dezember eine Zusatzshow, ebenfalls im Hallenstadion. Der Vorverkauf dafür beginnt um 17.00 Uhr, wie der Veranstalter Good News Productions am Freitagnachmittag mitteilte.

Die Fans von Bela, Farin und Rod mussten jahrelang warten, bis die Band Die Ärzte endlich wieder eine Tour ankündigte. Die "In The Ä Tonight"-Tour wird nun am 7. November 2020 in Hannover starten. Auch in Deutschland waren die Tickets für alle Konzerte sofort ausverkauft und auch dort wurden Zusatzshows angeboten.

Fans bekamen schon kurz - manche sagten: Sekunden - nach dem Verkaufsstart die Meldung, dass keine Tickets mehr verfügbar seien, wie die Nachrichtenagentur DPA meldete

Auf Twitter machten Fans, die leer ausgegangen sind, ihrer Enttäuschung Luft und forderten Zusatzkonzerte.