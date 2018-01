Neben ZIBBZ haben auch Angie Ott aus Neuenburg mit "A Thousand Times", Naeman aus Zürich mit "Kiss Me", Chiara Dubey aus Ronco sopra Ascona mit "Secrets and Lies", Alejandro Reyes aus Lausanne mit "Compass" und Vanessa Iraci aus Freiburg DE mit "Redlights" für die Liveshow am 4. Februar auf SRF erreicht, wo der diesjährige Schweizer Song für den Eurovision Song Contest bestimmt wird.

Um die Erfolgschancen der Schweiz am internationalen Gesangswettbewerb zu erhöhen, wurde die Auswahl der Songs komplett erneuert. Erstmals konnten in der Vorauswahl Produzenten und Komponisten Songs ohne Interpreten einreichen. Eine 20-köpfige unabhängige Jury hat die Songs ausgewählt, welche an der Liveshow mit dabei sind. In einem zweiten Schritt wurden die für die Songs passenden Interpreten bestimmt.

Der herausragende Song ist auch diesmal nicht dabei. Wirkliche Originalität bleibt beim Schweizer ESC Mangelware. Es dürfte für die Schweiz auch in diesem Jahr schwer werden, sich für das Finale in Lissabon zu qualifizieren. Doch alle ausgewählten sechs Songs sind professionell produziert und alle Interpreten garantieren für einen gewissen Standard. Der grosse Absturz sollte uns also erspart bleiben. Zur Qualititätssteigerung hat auch das Schweizer Songwriting Camp beigetragen, das erstmals von der Suisa ermöglicht wurde. Vier der sechs Beiträge sind denn auch in diesem Camp entstanden.

Das sind die sechs Songs und unsere Einschätzung:

Naeman (23) aus Zürich mit «Kiss Me»