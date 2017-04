Die frühere Primballerina des Staatsballetts Berlin werde in der kommenden Spielzeit in sieben Produktionen auftreten, darunter in der neu eröffneten Staatsoper Unter den Linden.

Nach der Geburt ihres Sohnes Adrian freue sie sich, wieder auf der Bühne zu stehen, sagte die 32-Jährige am Montag nach Angaben des Staatsballetts. "Ich habe das Gefühl, dass ich nach einer Pause in eine neue Phase meines Tanzlebens eintrete."

Sie werde unter anderem in "Dornröschen", "Schwanensee" und "Giselle" sowie an zwei Terminen an dem Galaprogramm "Polina & Friends" tanzen. An diesem Mittwoch wird die gebürtige Russin mit dem Titel "Berliner Kammertänzerin" geehrt.