Debüt in Basel

Das Leben der María de Montserrat Bibiana Concepción Caballé i Folch erinnert an ein Märchen: Die Eltern des am 12. April 1933 in Barcelona geborenen (mit der Nabelschnur um den Hals, wie sie in ihrer Biografie schreibt!) Mädchens verloren im spanischen Bürgerkrieg ihr Hab und Gut. «Wir haben Hunger gelitten», erzählte Caballé. Irgendwann musste sie die Schule verlassen, um als Näherin zum Familienunterhalt beizutragen. Da ihr Talent schon damals zu erkennen war, fand sie Zeit, mithilfe von Mäzenen das Konservatorium zu besuchen und erste Auftritte zu absolvieren. Hunger und Nöte blieben aber vorerst. Mitte der 50er-Jahre zog die Familie deshalb als Gastarbeiter in die Schweiz. Ihr Debüt gab die junge Caballé denn auch mit 23 Jahren 1956 in Basel, wo sie als «Allround-Sopran» im Theater engagiert wurde. Sie debütierte als Mimi in Puccinis «La Bohème». Den internationalen Durchbruch schaffte sie 1965 als Einspringerin für Marilyn Horne in Donizettis «Lucrezia Borgia» in der New Yorker Carnegie Hall. Im selben Jahr debütierte Caballé an der Metropolitan Oper als Margarethe in Gounods «Faust». Danach begann ihre kometenhafte Karriere. Auf der Opernbühne waren die Sechziger- und Siebzigerjahre ihre fruchtbarste Zeit, wo sie stimmlich aus dem Vollen schöpfen konnte.

Dass sie einem breiten Publikum ein Begriff wurde, verdankt sie einem Projekt mit Freddie Mercury, der ein grosser Bewunderer der Caballé war. 1987 nahm sie mit dem Queen-Frontmann den Song «Barcelona» auf, der dann 1992 zur Hymne der Olympischen Spiele von Barcelona wurde. Die Caballé kannte keinerlei Berührungsängste. Sie trat oft in Samstagabend-Shows im Fernsehen auf und realisierte verschiedene Crossover-Projekte. Auch in der Schweiz sang die Sopranistin immer wieder. So im Opernhaus Zürich, in den Tonhallen von Zürich und St. Gallen, im KKL Luzern (zuletzt 2011) sowie 1986 in einem umjubelten Konzert im Theater Basel.