Zwei Künstler, zwei sich fremde Werke, zwei Ausstellungen, aber zufälligerweise gleichzeitig im Aargauer Kunsthaus zu sehen. Man betrachtet sie am besten separat. Aber es ist reizvoll, nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu suchen. Mit der Frage, ob sich so zeige, was Kunst ausmacht, wie Künstler heute arbeiten.

Fotos von Vögeln: Nichts anderes hat Jean-Luc Mylayne in den letzten Jahrzehnten gemacht. Würfel, Rollen und Klumpen aus Farbe: Sie sind der Kern im Schaffen von Stefan Gritsch. Mylayne ist 73 Jahre alt, gebürtiger Franzose und studierter Philosoph, er lebt und arbeitet zusammen mit seiner Frau Mylène «in der Welt», wie er es selber formuliert. Gritsch, 68, lebt in Lenzburg und war bis vor zwei Jahren Dozent an der Kunsthochschule Luzern.