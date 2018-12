In seiner dritten Spielzeit unter der künstlerischen Leitung von Intendant Andreas Beck konnte das Theater Basel 180'766 Eintritte verzeichnen. Das sind 8573 mehr als in der Spielzeit zuvor, wie das Theater am Dienstag mitteilte. Das Programm umfasste 604 Veranstaltungen, 44 mehr als 2016/17.

Nur Oper mit Rückgang

Ebenfalls steigern konnte das Theater Basel die Gesamtauslastung. Mit 70,5 Prozent liegt diese um 2,5 Prozent über dem Vorjahr. Als einzige Sparte musste die Oper einen Rückgang verzeichnen. Dort sank die Zahl der Eintritte um 1976 auf 56'531, und die Auslastung ging um 2,1 Punkte auf 60,7 Prozent zurück.

Das Schauspiel dagegen konnte bei den Eintritten um 2913 auf 56'755 zulegen. Die Auslastung stieg von 62,7 auf 68,9 Prozent. Das Ballett konnte die Besucherzahl um 5658 auf 31'169 und die Auslastung um 5,4 Prozentpunkte auf 79 Prozentpunkte steigern.

Die Inszenierungen mit den höchsten Besucherzahlen waren in der vergangenen Spielzeit "La traviata" in der Oper und "Schwanenensee" im Ballett. Im Schauspiel waren es "Die Dreigroschenoper" auf der Grossen Bühne und "Woyzeck" im Schauspielhaus.

Verwaltungsratspräsident Samuel Holzach attestiert dem Theater Basel "überragende Qualität". Das Dreispartenhaus hat denn in der letzten Saison auch zahlreiche Auszeichnungen erhalten. So wurde es zum dritten Mal in Folge ans Berliner Theatertreffen eingeladen und zum zweiten Mal in seiner Geschichte zum deutschsprachigen "Theater des Jahres" gekürt.

Mit kleinem Gewinn

Der Erfolg auf der Bühne hat sich auch auf die Finanzen positiv ausgewirkt. So konnten die Besuchereinnahmen um 482'202 Franken auf 8'836'401 Franken gesteigert werden. Bei einem Aufwand und einem Ertrag von je rund 56,7 Millionen Franken resultierte am Theater mit 720 Festangestellten auf 386 Vollzeitstellen ein Gewinn von 16'600 Franken, dies nach einem Verlust von 59'697 Franken in der Spielzeit zuvor.

Seinen Eigenwirtschaftlichkeitsgrad konnte das Theater Basel von 22,6 auf 23,6 Prozent steigern. Der Kanton Basel-Stadt unterstützte das Theater in der letzten Spielzeit mit 40,1 Millionen Franken. 4,5 Millionen Franken flossen ihm erneut von Baselland zu.

Becks Tage am Theater Basel sind bereits gezählt. 2019 wechselt der erfolgreiche Intendant nach München ans Residenztheater, wo er die Leitung des Bayerischen Staatsschauspiels übernimmt. In Basel wird Benedikt von Peter sein Nachfolger, der derzeit noch das Theater Luzern leitet.