Rabenväter gibt es nicht: Daniel Fuchs liest Elena Ferrante

Leda liegt mit einer Stichwunde im Krankenhaus und hat etwas Grausames getan. Damit ist der Spannungsbogen dieser thrillerhaften Geschichte über eine 48-jährige Akademikerin in Elena Ferrantes «Frau im Dunkeln» geöffnet.

Das letzte Buch über eine Frau – und von einer Frau drückte mir vor ein paar Jahren meine Mutter in die Hände. Thema: Die Versklavung einer des Schwachsinns diagnostizierten jungen Frau in den 1950er-Jahren in der Schweiz. Die Lektüre des Sachbuchs erschütterte mich, aber ein Frauenthema im engeren Sinn behandelte es nicht. Doch was heisst das schon, ein Frauenthema? Meine engste Weggefährtin ist eine Frau und Mutter. Warum sollte ich mich nicht mit Themen befassen, die sie betreffen könnten?

In «Frau im Dunkeln» geht es exakt um solche Themen. Doch hier kommt der Verlag ins Spiel. Bei Elena Ferrante hat er entschieden, mit dem Cover explizit ein Publikum an zu sprechen, welches sich eher mit der Art von Buchumschlägen assoziiert, mit denen typischerweise Frauenbücher präsentiert werden. Doch mehr dazu später.

Als Leser von «Frau im Dunkeln» bin ich sofort gepackt, erfahre vieles über das Leben einer Neapolitanerin, die im Schoss einer Grossfamilie aufwuchs, sich von ihr emanzipierte, eine Familie gründete, das Glück aber nicht in ihren beiden Töchtern fand, sondern an der Universität und in der Literatur.

Doch das Muttersein mit all seinen Schattenseiten kommt in ihr hoch, als sie, die vornehme Grossstädterin, in Süditalien allein ihre Sommerferien verbringt – und eine junge Neapolitanerin mit ihrer Tochter beobachtet. Mehr noch, sie eigentlich stalkt und der Tochter der fremden Touristin schliesslich das Liebste wegnimmt.

Wie liest sich das als Mann? Ich erfahre viel über die Zerrissenheit einer Mutter, die ihre Töchter liebt und gleichzeitig abstossend findet. Zur Rabenmutter wird, in Abgründe blickt.