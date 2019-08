Lorenz «Lo» Häberli und Luc «Leduc» Oggier sind mitten in ein Gespräch vertieft, als sie die Türe zum Restaurant öffnen, in dem das Interview stattfindet. Offenbar haben sie auch nach zehn Jahren Bandgeschichte und Freundschaft noch einiges zu besprechen. Spätestens seit dem Song «079» kennt wohl jeder Schweizer die beiden Berner. Heute Abend spielen sie am Eidgenössischen Schwingfest und am kommenden Freitag erscheint ihre neue Platte mit dem Titel «Hype».

Sie haben mal gesagt, dass Ihr Ziel es sei, in ein Pfadiliederbüchlein zu kommen. Jetzt spielen Sie am Eidgenössischen Schwingfest. War das auch mal ein Ziel?

Lo: Pfadiliederbüchlein war mehr sinnbildlich gemeint. Was in einem solchen Buch steht, hat einen Hype überdauert. Wir wollten etwas schaffen, das nachhaltig ist. Das Schwingfest war nie unser Ziel. Unser Ziel ist es, dass wir in zehn, zwanzig Jahren noch Freude am Musikmachen haben.

Aber passen Sie an ein Schwingfest?

Leduc: Das werden wir oft gefragt, öfter als bei einem Auftritt an einer Meisterfeier beim Fussball oder einem Eishockey-Fest. Wir sind jedoch etwa gleich oft beim Fussball oder beim Eishockey wie beim Schwingen. Sprich: nie. Letztlich ist das «Eidgenössische» der grösste Sportanlass der Schweiz, und wir wurden angefragt, ob wir im musikalischen Rahmenprogramm spielen würden.

Schwingen löst gedanklich etwas anderes aus als Lo & Leduc, das sind verschiedene Welten.

Leduc: Also wenn verschiedene Welten aufeinandertreffen, ist das schon mal positiv. Aber natürlich kann man sich fragen: Was spricht dagegen?

Haben Sie sich diese Frage gestellt?

Leduc: Ja, bei jeder einzelnen Anfrage.

Und auch schon mal abgesagt?

Lo: Die Liste der abgelehnten Gigs ist viel länger als die Liste der Gigs, die wir gespielt haben.

Geht es bei den Absagen vorab um Firmenauftritte?

Leduc: Nicht nur. Wir haben uns beispielsweise auch nie einer Partei angedient und an einem ihrer Anlässe gespielt. Für einzelne Themen schon. Viele Leute setzen das Schwingfest offenbar mit einer politischen Haltung gleich. Auch darum mussten wir den Auftritt genau besprechen.

Lo: Sie stellen die Frage ja nicht einfach, sondern mit einer politischen Agenda.

Nein. Ich stelle sie ausschliesslich, weil Sie am Samstag am Eidgenössischen spielen und dieses Interview an diesem Tag erscheint.

Lo: Sie finden, wir passen nicht dahin?

Nein. Ich finde es im Gegenteil cool, dass Sie das machen. Ich glaube nur, dass es zwischen dem «normalen» Schwingfestbesucher und dem Lo&Leduc-Konzertbesucher keine grosse Schnittmenge gibt.

Lo: Und ist dies problematisch? Oder ist es nicht gerade auf einer inhaltlichen Ebene deswegen spannend und aus marktwirtschaftlicher Sicht sogar smart? (lacht)

Vielleicht. Ich finde es nur spannend, weil Sie sagen, dass Sie über jeden Anlass nachdenken und beim Schwingfest offensichtlich keinen Grund dagegen gefunden haben.

Leduc: Aber es wäre ja schrecklich, wenn wir einschränken möchten, für wen wir Musik machen. Wir überlegen uns sicher nicht, dass wir nur Musik für urbane 20- bis 35-Jährige machen wollen.

Ihre neue EP heisst «Hype». Ist ein Hype etwas Negatives oder etwas Positives?

Leduc: Wir haben uns lange gewehrt gegen diesen Begriff. Der haftet uns ja schon länger an, angefangen hat es bei «Jung, verdammt». Wir fanden, dass wir ja konstant arbeiten und darum kein Hype sind. Mittlerweile finde ich, dass man den Hype zwar ablehnen, aber nicht negieren kann. Es ist tatsächlich ein Hype. Dieses Jahr war crazy.

2018 war auch schon crazy.

Leduc: Ja, die letzten paar Jahre waren alle crazy.

Lo: Ja, gerade «079» hat so eine Eigendynamik entwickelt, da muss man irgendwie auch eine Distanz zum Werk herstellen. Im Positiven wie im Negativen.

An Festivals haben Sie «079» nie als Zugabe und immer in einer verfremdeten Version gespielt. War das bewusst, damit das Monster nicht noch grösser wird?

Leduc: Monster finde ich jetzt sehr negativ, wir mögen das Lied sehr. Aber ja, wir haben uns bewusst dafür entschieden. Es ist ja auch wahnsinnig langweilig, wenn der Hit ganz am Schluss kommt und das Konzert erst dann explodiert, weil alle auf diesen Song gewartet haben.

Aber es warten schon sehr viele Leute auf diesen Song.

Lo: Umso schöner, wenn sie nachher trotzdem noch da sind. Vorher ist man sich nie ganz sicher, ob sie nur wegen dieses Hits da sind.