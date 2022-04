Literaturfestival Die Literaturtage kehren nach Solothurn zurück und bleiben hybrid «Wir machen es wieder analog», sagt Noch-Geschäftsführer Dani Landolf. Nach zwei Jahren vorwiegender digitaler Literaturtage Solothurn gibt es wieder das ganze Literaturprogramm live vor Ort. Landolf selbst verlässt das Festival nach nur zwei Jahren in Richtung Bern, wo er zum Bibliotheksdirektor gewählt worden ist.

Dani Landolf, Noch-Geschäftsführer der Solothurner Literaturtage. Hanspeter Bärtschi

Die positive Erfahrung zuerst: Im vergangenen Jahr haben die Literaturtage Solothurn über 10'000 Tickets für die digitalen Übertragungen verkaufen können. Aus diesem Grund hält man - im Gegensatz zu den Solothurner Filmtagen - daran fest.

«Hybrid» heisst das Schlagwort und meint: Auch wenn sämtliche Veranstaltungen der Literaturtage wieder live in Solothurn und vor Publikum stattfinden, so bleibt die Möglichkeit, viele moderierte Lesungen von Zuhause aus - «oder beim Wandern» mitzuhören, wie Dani Landolf mit einem Schmunzeln sagt. Allerdings ohne Video, sozusagen als Radioübertragung.

Wieder mit vollem Live-Programm vor Publikum

140 Veranstaltungen, 85 Gäste – die Literaturtage machen im Grossen und Ganzen so weiter wie vor der Pandemie. Die Werkschau der Schweizer Gegenwartsliteratur steht im Zentrum, dieses Jahr mit besonders viel Lyrik und vielen Büchern von jungen Frauen. Dani Landolf freut sich über diesen frischen Wind aus der Literatur, auch wenn er selbst mit seinen organisatorischen Zukunftsplänen für die Literaturtage auf zu viel Widerstand gestossen ist.

Die Literaturtage beginnen dieses Jahr eigentlich schon ein Tag früher. Denn am Mittwoch, 25. Mai, findet als Gastveranstaltung die Verleihung der eidgenössischen Literaturpreise statt. Tags darauf, an der offiziellen Eröffnung, ist dann auch die neue Direktorin des Bundesamtes für Kultur, Carine Bachmann, zugegen.

Podiumsgespräche ergänzen wiederum die vielen Lesungen. Nachgedacht wird: über das Erinnern, über die Aneignung und Identität in der Literatur, über Kultur in neuen, vor allem digitalen, Kanälen und über den Boom der Lyrik. Zur Situation in der Ukraine sei ebenfalls eine Veranstaltung geplant, sagt Dani Landolt. Das konkrete Programm werde jedoch erst noch erarbeitet.

Erwähnenswert: Der diesjährige Grand-Prix-Literatur-Preisträger Reto Hänny erhält am Freitag eine Carte blanche. Eine neue Aussenbühne bei der Treppe der St.Urseren-Kathedrale soll Passanten auf die Literaturtage aufmerksam machen. Und nicht zuletzt werde Peter Bichsel wieder zum Ankick des Matches der Schweizerischen Schriftsteller-Nationalmannschaft schreiten.

Und was wird Dani Landolf, der scheidende Geschäftsführer der Literaturtage, nach den Literaturtagen machen? Ja, es gäbe einen neuen Job, bestätigt er. Mitte August wechselt er nach Bern, wo er die Leitung der Kornhausbibliotheken übernimmt.