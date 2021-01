Klingende Tour de Suisse: sechs aussergewöhnliche Klassik-Neuerscheinungen

Abends um 18.30 Uhr ists am schlimmsten. Dann frage ich mich jeweils, ob das weisse oder das hellblaue Hemd passender wäre, ob ich in die Oper oder ins Konzert soll. Und fünf Minuten später stehe ich im Homepullover in der Küche und hacke Zwiebeln, denke wehmütig daran.

Die halbszenische Uraufführung wurde mitgeschnitten. Zu hören ist ein packendes Musiktheater mit einem tollen Tonhalle-Orchester, den Schauspielern Delia Mayer und Max Simonischek sowie der Koloratursopranistin Mojca Erdmann. Kinderoper? Sehr wohl, aber die Eltern werden ebenso gebannt zuhören.

Auf David Philip Hefti stossen wir auch in der famosen CD «swiss clarinet music», in der zuerst das Klavier eine klare Ansage macht und vorgibt, wo es langgeht. Wenn nun die Klarinette einsetzt und gleich zu schwatzen beginnt, will man vorerst lieber hören, was das Klavier weiter anstellt. Doch Klarinettist Bernhard Röthlisberger lässt das naturgemäss nicht zu, verschmilzt aber alsbald mit dem Klavier (bravourös Benjamin Engeli) zu einem einzigen Klang.

Geschrieben hat das Werk ein August Walter (1821–1896). In der Folge kommen drei weitere Schweizer Komponisten zu Wort, erst Hefti, bald Othmar Schoeck (1886–1957), dann Jean-Luc Darbellay (1946). Spannend, wie das Schweizer Musikschaffen aus dem verträumten 19.Jahrhundert über Schoeck hinweg einen Weg in die Gegenwart fand.

Ein Zürcher Bijou und ein Genfer Fantast

Das Zürcher Kammerorchester geht den Weg vom 20. zurück ins 18. Jahrhundert und bietet zum 75-Jahr-Jubiläum die populärste CD unserer Auswahl an – ein Bijoux. Serenaden von Tschaikowsky, Elgar und Mozart sind auf so hohem Niveau gespielt und kommen unter der Leitung von Daniel Hope so tänzerisch erhaben daher – Mozart mit präzisem Zug und viel Liebe –, dass man nicht genug davon kriegen kann.