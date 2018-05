Das teilten das Amt für Kultur und die deutschsprachige Literaturkommission am Mittwoch mit. Die öffentliche Preisverleihung findet am 26. Juni in der Dampfzentrale in Bern statt.

Die sechs Literaturpreise sind mit je 10'000 Franken dotiert. Die Preisträger gehen im November auf Lesereise und treten in Langnau, Biel, Schwarzenburg, Langenthal, Ins und Spiez auf.

Gewürdigt wird auch Fredi Lerch für die Herausgabe des Werks "Walter Vogt: hani xeit". Lerch erhält 5000 Franken.

Je ein Berner Schreibstipendium geht an Gornaya, Sandra Künzi, Wilfried Meichtry und Levin Westermann.