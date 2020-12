«Jo waaa» – Bauchredner-Legende Kliby tritt von der Bühne ab, Caroline macht Ferien

Kliby und Caroline wissen, wie man das Publikum erobert. Doch bei den Schoggi-Fabrikanten im Zürcher Hotel Dolder Grand biss der Bauchredner mit seinem Eselmädchen auf Granit. «Lach nicht so laut, es sind noch andere Leute da», ermahnte eine Zuhörerin ihren Mann. Alle im Saal haben es gehört. Ab da wars vorbei. Kliby sitzt am Tisch seiner blitzblanken Wohnküche in Kreuzlingen und schüttelt den Kopf: «Nicht einmal mehr ein Schmunzeln.» Was tut man dann? Einfaches Rezept: «Weitermachen. Durchhalten.»

Seit 50 Jahren steht Urs Kliby auf der Bühne, Ende Jahr soll Schluss sein. Er hat alles erreicht, was man erreichen kann. Der Treppenaufgang seines Hauses ist tapeziert mit Trophäen, 20mal Gold, 12mal Platin und eine Diamantene Schallplatten. Kliby ist eine Schweizer Legende und wahrscheinlich der einzige Bauchredner weltweit, der mit CDs und Platten Geld verdient hat. Paradox. Ein Bauchredner, den man nicht sieht, macht eigentlich keinen Sinn. Bei Kliby und Caroline funktioniert das. «Kliby kann mehrere Generationen mobilisieren», sagt Marco Knittel, ebenfalls Bauchredner, ebenfalls Ostschweizer und ein Freund. Es gibt Grosseltern, die haben Kliby-und-Caroline-Kassetten gekauft und bringen jetzt ihre Enkel mit zur Vorstellung.

Geheiratet haben sie, bevor er berühmt wurde

Am 24. Dezember wird Urs Kliby 70 Jahre alt. Man sieht es ihm nicht an, obwohl er zwei Schlaganfälle, Prostatakrebs und eine Herzoperation überstanden hat. Jetzt will er mehr an sich denken. Die Corona-Zwangspause hat ihm gezeigt, dass es auch anders geht. «Mein Garten sieht jetzt viel schöner aus.» Er deutet auf das Grün vor dem grossen Fenster. «Ich habe sogar ein Kräuterbeet.»

Ernten darf Ehefrau Ruth. Er nennt sie «miin Schatz». Sie waren schon verheiratet als er 1977 beim TV-Quiz «Teleboy» auftrat. Aus lauter Nervosität habe er aus Versehen den Anzug eines Musikers angezogen, statt seines eigenen. Geschadet hat es nicht. Über Nacht waren Kliby und Caroline berühmt. Richtig bewusst wurde ihm das etwa einen Monat später als er an die Olma wollte, wie es sich für einen St.Galler gehört. Nach einer halben Stunde sei er regelrecht geflohen. Der Rummel war selbst ihm zu viel. Die Menschen standen Schlange für Autogramme, die Standbetreiber buhlten um ihn. Nicht einmal die geliebte Brodworschd konnte er in Ruhe essen.

Kliby hatte nie geplant, Profi-Künstler zu werden. Er war glücklich als Zolldeklarant am Schweizer Bahnhof in Konstanz: