Jazzlegende Lee Konitz 92-jährig an Coronavirus gestorben

«Saxofonisten leben länger» lautete im Februar dieses Jahres der Titel einer Kolumne in dieser Zeitung. Grund für diese These war eine Reihe berühmter und prägender Saxofonisten, die ein biblisches Alter erreicht hatten. Zu ihnen gehörte auch Lee Konitz, die lebende Legende. Jetzt ist er im Alter von 92 Jahren gestorben.

Am 13. Oktober 1927 als Sohn jüdischer Einwanderer geboren, gehörte Lee Konitz mit Lennie Tristano und Miles Davis zu den Architekten des sogenannten Cool Jazz von Ende der 40er- und der frühen 50er-Jahre. Einer introvertierten, intellektuellen Version des Modern Jazz und eine Gegenbewegung zum hektischen und heissen Be-Bop von Charlie Parker & Co. Konitz war bei den stilbildenden Aufnahmen von Tristano wie von Miles Davis` «Birth Of The Cool» beteiligt.

Kunst ohne Schnick-Schnack und Firlefanz

Den Coolen ging es dabei um das Ideal einer reinen Musik. Im Vergleich zu Charlie Parker spielte Lee Konitz linearer und war primär an der motivischen Entwicklung von Melodielinien interessiert. Dabei konnte er auf eine schier unerschöpfliche melodische Einfallsgabe, Fantasie und einen unglaublichen Struktursinn vertrauen. Konitz war kein Vieltöner. Seine Melodiekonstrukte entwickelte er mit Bedacht, reduzierte sie auf das Wesentliche und vermied dabei unnötige «Licks». Eine Kunst ohne Schnick-Schnack und Firlefanz. Umso wichtiger war ihm der Umgang mit Pausen, die er gezielt zur Erhöhung der Spannung einsetzte.

Konitz startete seine Solokarriere 1955 mit dem Album «Subconscious-Lee». Am Faszinierendsten kam Konitz Kunst aber in unbegleiteten Soli zur Geltung. «Ihm zuzuhören», sagte einst Saxofon-Kollege Paul Desmond («Take Five»), «ist wie jemanden beobachten, der ein Mobile baut, während er auf einem Artistenrad sitzt». In diesem Sinn hat Konitz nicht nur die ganze Cool-Generation, sondern auch spätere Avantgardisten wie Anthony Braxton inspiriert und beeinflusst.

Doch Lee Konitz war als Saxofonist ein Solitär. Reserviert im Ausdruck, bevorzugte er Legatolinien mit einem relativ dünnen, trockenen bis spröden und weitgehend vibratolosen Ton. Konitz entspricht ganz und gar nicht den heutigen Klangvorstellungen an Saxofonisten. Der Herdentrieb war ihm fremd und er widersetzte sich in seiner langen Karriere erfolgreich allen modischen Trends. Stattdessen hat er immer wieder auf Lehrtätigkeiten zurückgegriffen. Ein Mittel, um seine künstlerische Freiheit zu bewahren. Lee Konitz war kompromisslos und deshalb einzigartig.

Lee Konitz war bis ins hohe Alter rüstig und war bis zuletzt aktiv. Sein letztes, höchst empfehlenswertes Album «Old Songs New» erschien im November 2019. Sein Tod wurde auf seiner Facebook-Seite vermeldet: «Mit grosser Trauer müssen wir verkünden, dass Lee Konitz am 15. April an den Komplikationen durch Covid-19 gestorben ist».