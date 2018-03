Keigo Higashino, Kanae Monato oder Nadsuo Kirino: Autorennamen, die wohl nur jenen geläufig sind, die von jeher ein Faible für den zeitgenössischen japanischen Kriminalroman haben.

Doch nun kommt ein Thriller aus Nippon in die hiesigen Bücherregale, der ein grosses Publikum erobern dürfte. Denn Hideo Yokoyama’s grandioser 760-seitiger Thriller «64» liest sich wie eine faszinierende Verschmelzung der sogenannten «Great American Novel» à la Charles Dickens mit der verschlungenen Rätselhaftigkeit von Franz Kafkas Roman «Das Schloss».

Das Buch, an dem sein Verfasser zehn Jahre schrieb und das auf die Shortlist des amerikanischen «National Book Award» gelangte, verkaufte sich alleine in Japan 1,5 Millionen Mal. Kein Wunder: denn es mutet an wie die glanzvolle Wiederauferstehung des Gesellschaftsromans des 19. Jahrhunderts im Geiste des zeitgenössischen Kriminalromans. Statt mit dem klassischen Who-dunnit-Schema zu operieren, setzt der 1957 in Tokio geborene Menschenbeobachter auf eine das Genre sprengende Form literarischer Langzeitbeobachtung der Verhältnisse.

Epische Langsamkeit statt aufgeregte Rasanz lautet sein Credo. Denn wo gängige Thriller mit schnellen Schnitten, wilden Kamerafahrten und Serien von Cliffhangern operieren, um ihre Leser bei der Stange zu halten, da malt Yokoyama vor dem Hintergrund der im Buch entrollten Fallgeschichte ein weitgespanntes Panorama des heutigen Japan vor dem Hintergrund seiner unantastbaren bürokratischen Strukturen. «Normalerweise ist ein Detektiv die Hauptfigur in einem Thriller, und das Verbrechen, das er aufklären muss, bildet den Hauptgegenstand der Erzählung», erklärte Yokoyama in einem Interview. «Doch mich hat etwas anderes interessiert. Um die Emotionen meiner Hauptfigur zu beschreiben und um zu zeigen, wie er und der Polizeiapparat, für den er arbeitet, in Wechselwirkung ticken, musste ich das komplette System porträtieren.»

Mysteriöse Spuren

Erzählt wird in «64», dessen Handlung im Jahr 2003 im Grossraum Tokio spielt, die Geschichte des ehemaligen Kriminalbeamten Yoshinobu Mikami, der nach Jahren als Ermittler nun die Pressestelle leitet. Mikami ist zutiefst solidarisch mit dem System, in dessen Räderwerk er wirkt. Doch seine Solidarität wird auf eine harte Probe gestellt, als der Generalinspektor der Nationalen Polizeibehörde Tokios anlässlich des Jahrestages eines vierzehn Jahre zurückliegenden Verbrechens den Vater der seinerzeit im Rahmen der Entführung getöteten Shoko besuchen will. In den Akten wird der nie aufgeklärte Fall unter dem Kürzel «64» geführt. Und als Amamyia, der den Tod seiner Tochter nie verwunden hat, den Besuch verweigert und man Mikami beauftragt, den Mann umzustimmen, arbeitet er sich in den alten Fall ein. Dabei stösst er auf eine Reihe mysteriöser Ungereimtheiten. Von einem sogenannten «Koda»-Memo ist in der Akte die Rede: geheimen Notizen eines seinerzeit in die Ermittlungen verstrickten Beamten, der inzwischen hartnäckig schweigt. Furchtlos und gegen alle Warnungen einst mit dem Entführungsfall betrauter Kollegen rekonstruiert Mikami das damalige Vorgehen der Polizei mit einem für ihn erschütternden Ergebnis: Es hat eine systematische Vertuschung der begangenen Ermittlungsfehler gegeben.

Diffizile Mechanik

Doch damit nicht genug: Mikamis eigene Tochter Ayumi ist seit drei Wochen verschwunden – und alles deutet auf einen ähnlichen Entführungsfall hin. Hin- und hergerissen zwischen seiner Pressearbeit, seinen Versuchen, Licht ins Dunkel des Falles «64» zu bringen, und dem Bangen um das Leben seiner Tochter reibt Mikami sich mehr und mehr auf.

Wie es Hideo Yokoyma vermag, darüber die epische Spannung seines Riesenromans prozesshaft zu steigern, das ist grandios. Zudem versteht er es glänzend, die diffizile, weitverzweigte Mechanik des Tokioter Polizeiapparats als Laboratorium faszinierender zwischenmenschlicher Reibungsprozesse zu offenbaren. Das Resultat ist ein mitreissendes Buch, welches das Thriller-Genre auf seine Weise neu definiert.

Hideo Yokoyama «64». Thriller. Aus dem Englischen von Sabine Roth und Nikolaus Stingl. Atrium Verlag, Zürich 2018. 768 Seiten.