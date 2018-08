Wie so viele andere Schweizer Künstler lebt die Musikerin Sophie Hunger (35) seit drei Jahren in Berlin. Für die Promotion ist sie nach Zürich gereist – wo sie ebenso eine Wohnung hat wie in Paris. Wir treffen uns zum Interview im Restaurant El Local an der Gessnerallee in Zürich und erleben eine offene, gescheite Frau mit klaren Vorstellungen. Eine Künstlerin, die sich viel Gedanken macht über sich, ihre Musik und die Welt.

Sie haben sich in Ihrer Karriere immer wieder neu erfunden. Aber noch nie so radikal wie jetzt. Weshalb?

Sophie Hunger: Ich verliebte mich in jemanden, der gerne Techno hört. Da begann die Dissidenz. Das führte dazu, dass man dauernd in diese Clubs musste. Plötzlich war ich selber angefixt. Ich erwarb einige Synthis. Danach machte ich eine Ausbildung in Amerika für Aufnahmetechnik am Computer. Meine bisherigen Instrumente ödeten mich an und ich wollte auch keine Band um mich haben. Am Ende zerbrach das alles und in dieser labilen Stimmung bin ich dann ins Studio gereist. Das war eine zerbrechliche Zeit, man denkt, man hat alles eingetütet, und dann muss man seine Siebensachen packen und wieder von vorne beginnen.

Das klingt nach viel Druck. Hat sich das auch im Studio bemerkbar gemacht?

Möglich. Ich hatte seltsame Intonationsprobleme. Das kannte ich bisher nicht. Für eine Sängerin ist das eine ganz blöde Sache. Roger Federer hat doch mal den Schläger gewechselt, dann konnte er eine Weile nicht mehr richtig treffen. Das hat die Nation an den Rand des Wahnsinns getrieben. Da sind ihm die Bälle nur so um die Ohren geflogen. So ungefähr kam mir das vor, abzüglich der nationalen Empörung natürlich.

Kann dieser Bruch oder Umbruch auch gesellschaftspolitisch gedeutet werden?

Ich glaube, dass man dazu neigt, sich in seinem Umfeld, sogar im Weltgeschehen, zu spiegeln. Oder betrifft das vielleicht nur Egozentriker? Also, das, was den Einzelnen beschäftigt, auf alles um ihn überträgt. Ja, das klingt nicht ganz normal. Ich hab das aber schon so erlebt. Mein kleines System kollabiert, gleichzeitig kollabiert das globale.

Können Sie das näher beschreiben?

Das, was man «die westliche Welt» nennt und worin man aufgewachsen ist, scheint zu erodieren. Das Transatlantische Bündnis ist ein Scherbenhaufen, die Vorherrschaft scheint zu Ende zu gehen. Aber man weiss nicht, wie eine neue Weltordnung aussehen könnte. Es herrscht Unsicherheit und Ratlosigkeit. Dazu kommen Klimawandel, Erderwärmung, neue Technologien. Wir befinden uns wie in einem Laboratorium, in dem viel Neues passiert aber das Ziel und die Nebenwirkungen nicht klar sind.

Präsident Trump ist omnipräsent. Ist dieser Fokus falsch?

Vielleicht. Die Silicon-Valley-Crew zum Beispiel beginnt ja schon jetzt, eigene, unabhängige Welten zu kreieren, auf die die Politik gar keinen Zugriff mehr hat. Vielleicht konzentrieren wir uns auf die falsche Person. Vielleicht ist Trump schon jetzt irrelevant. Vielleicht ist Trump ja nur das grosse Ablenkungsmanöver. Es gibt das schöne Beispiel des Afroamerikaners, der sein Leben lang dafür gekämpft hat, dass er auf einer Banknote erscheint. Doch als er es endlich erreicht, bezahlen alle nur noch mit Kreditkarten.

Im Song «She Makes President» geht es konkret um Präsident Trump, oder noch mehr um das Verhalten der Frauen bei Wahlen.

Nicht ganz. Ich wollte ein Idealporträt einer Frau machen, ähnlich wie Bob Dylan’s «She belongs to me» bloss für eine ganze Klasse, nämlich die der Frauen. Vielleicht wollte ich insgeheim mich darin beschreiben. Gleichzeitig hörte ich eine Radiosendung, in der darauf hingewiesen wurde, dass die Frauen das Zünglein an der Waage spielen würden bei der Präsidentenwahl. Die Moderatorin sagte «she makes president». Ein Songtitel wie auf dem Silbertablett serviert. Zunächst war es ein schnelles, fröhliches, hoffnungsvolles Lied. Und dann kam die Wahlnacht. Da ging das nicht mehr, das wurde dann nachträglich verdüstert. «She makes President» ist zum Porträt einer Frau der Zukunft geworden nicht mehr der Gegenwart.