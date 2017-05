«An der Jazzschule wurde ich als Traditionalist ausgelacht», sagt der Solothurner Posaunist Michael Flury (44), «die Roots haben mich immer interessiert und ich wollte Blues spielen.» Doch an den Jazzschulen war der ursprüngliche Jazz aus New Orleans verpönt. Der Schwerpunkt lag beim Modern Jazz. Der alte Jazz galt dagegen als innovationsarm und wurde als Unterhaltungsmusik mit dürftigem künstlerischem Anspruch abgestempelt, belächelt und ausgegrenzt. Was für ein Irrtum!

Michael Flury hat seinen Weg trotzdem gemacht. War umjubelter Musiker bei Sophie Hunger und Stephan Eicher, ein begnadeter Melodiker mit einem unvergleichlichen Ton. Doch die Wurzeln im Jazz haben ihn nicht losgelassen.

Die Erleuchtung

Am Anfang war die Meeresschnecke. Im Auftrag des Museums Rietberg Zürich hat Flury im peruanischen Chavín vor fünf Jahren eine Klanginstallation mit Meeresschneckentrompeten geschaffen, die dort in der Tempelanlage von 1000–600 v. Chr. in Zeremonien gespielt wurden. Es war eine erhellende Erfahrung, die Flury Augen und vor allem Ohren geöffnet hat. Denn die Meeresschnecken klangen nicht alt, sondern wie zeitgenössische, elektronische Musik. «Es ermutigte mich, auf akustischen Instrumenten wie der Posaune nach der Zukunft zu suchen», sagt Flury.

Als einer der wenigen aktuellen Jazzmusiker vertiefte sich Flury in die Zeit, als die afroamerikanische Popularmusik entstand. Beschäftigte sich mit King Oliver, dem Mentor von Louis Armstrong. Mit dem Posaunisten Kid Ory und Buddy Bolden, dem ersten «Bandleader des Jazz», von dem es aber keine Tonzeugnisse gibt.

Die erste Jazzplatte wurde vor 100 Jahren mit der «Original Dixieland Jass Band» aufgenommen. Flury interessierte aber vor allem jener undokumentierte Prozess, bei dem afrikanische, französische, spanische, karibische und kreolische Kulturen aufeinandertrafen und eine neue euro-afrikanische Kultur schufen. Wie hat die Musik geklungen?

Wir wissen es nicht, doch Flury hat Musik für seine neunköpfige Band Flury und die Nachgeborenen – mit Colin Vallon (Piano), Julian Sartorius (Schlagzeug), den Sängerinnen Andrina Bollinger und Evelinn Trouble, Roman Bruderer (Afro Beat), DJ Kay Zee (Vinyl und Schellack) sowie den Posaunisten Bernhard Bamert und Nils Wogram – komponiert, die jener Zeit nachempfunden ist. 22 Lieder, wie sie damals hätten klingen können. Auf 22 Wachswalzen bespielt, wie sie Thomas Edison für seinen 1877 erfundenen Phonografen entwickelt hat.

Die Vision

Wachswalzen waren Sprechmaschinen, die eigentlich nicht für die Wiedergabe von Musik vorgesehen waren. Das änderte sich erst mit den Schellack-Platten. Und doch werden bis heute Wachswalzen gefunden, die mit Musik bespielt wurden. Zuletzt auch aus dem Nachlass des Fotografen und Sammlers Andreas Züst. Das hat die Fantasie von Flury angeregt. «Vielleicht liegen ja doch noch auf irgendeinem Dachstock Walzen mit Proto-Jazz, mit Musik aus der Entstehungszeit des Jazz und Blues. Vielleicht sogar mit Musik von Buddy Bolden und King Oliver.»

Für sein spektakuläres Bandprojekt hat Flury seine Musik und seine Band in das Jahr 1916 zurückversetzt. Es ist die historische Dimension, die an der Premiere in Zürich von sechs Phonografen übernommen und verstärkt wird. Die Band ist die zeitgenössische Dimension. «Wir sind die Nachgeborenen, die das Werk unserer Vorfahren aufnehmen, weitertragen und es in unserer Zeit interpretieren», sagt Flury an der Probe in der Roten Fabrik, «es ist die Geschichte einer Gruppe von Musikern, die sich auf eine Spurensuche macht, die gleichzeitig in die Vergangenheit und die Zukunft führt.» Es ist eine Musik, die in zwei Zeitdimensionen spielt.

Bei seinen Recherchen in der Vergangenheit hat er die Wechselwirkung zwischen Technologie der Musikindustrie und Musik erkannt und eine Vision für die Zukunft der Musik entwickelt. Heute haben gemäss Flury die Rahmenbedingungen eine innovationshemmende Wirkung. «In der Popmusik wird nur noch zitiert und rezykliert», sagt er. Um Neues zu entwickeln, müsse man sich von den technologischen und ökonomischen Zwängen lösen. Wie damals, als Buddy Bolden, King Oliver und Kid Ory zu neuen Ufern aufbrachen. «Der Weg in die Zukunft führt durch die Vergangenheit», ist Flury überzeugt.