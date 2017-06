Für den Spitzenreiter und somit für die Schauspielerin Gal Gadot hatten sich 22'587 Kinofans entschieden, für den zweitplatzierten Film nur gerade die Hälfte. Den dritten Rang belegte "Pirates Of the Caribbean: Salazar's Revenge" (8800), für den bisher insgesamt fast 150'000 Karten verkauft wurden, vor "The Mummy" (6200).

Der Erfolg von Petra Volpes "L'ordre divin" ("Die göttliche Ordnung") in der Westschweiz lässt auch in der zweiten Wochen auf sich warten. 2700 Kinogänger wollten ihn sehen, im Tessin waren es nur gerade 130.