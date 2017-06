Petra Volpes Erfolgskomödie über den Kampf um die Einführung des Schweizer Frauenstimmrechts ist der Schweizer Film, der gerade in aller Munde ist. In Zeiten von Frauenmärschen gegen Trump und andere mächtige Chauvinisten ist «Die göttliche Ordnung» aktueller denn je. Seine bisherigen Erfolge hierzulande sind beachtlich: drei Schweizer Filmpreise und mehr Zuschauer als «Beauty and the Beast» – notabene der weltweit erfolgreichste Film des bisherigen Jahres. Doch auch jenseits der Landesgrenzen sorgt Volpes Film für Aufsehen: «Die göttliche Ordnung» sahnte am Filmfestival Tribeca in New York drei wichtige Preise ab und hat in bedeutenden Kinomärkten wie Deutschland, Frankreich und Kanada einen Verleiher gefunden. Reicht das, um die Academy zu beeindrucken? Historische Dramen haben immer gute Oscar-Chancen. Doch handwerklich bewegt sich «Die göttliche Ordnung» nicht auf Hollywoodniveau.

