Rance Howard spielte im Laufe seiner langen Karriere in Dutzenden Filmen mit, darunter allein 15 unter der Regie von Sohn Ron Howard. "A Beautiful Mind", ein Meisterwerk von Ron, in dem auch Vater Rance zu sehen ist, gewann 2002 den Oscar für den besten Film. Das Publikum kannte Rance Howard auch aus Filmen und Serien wie "Apollo 13", "Cinderella Man", "Splash" und "Parenthood".

Auch Rons jüngerer Bruder Clint Howard ist Schauspieler ("The Ice Cream Man"). Zum Familienclan gehören ausserdem Rons Ehefrau, die Schauspielerin Cheryl Howard, und seine Enkelinnen Bryce Dallas Howard ("Jurassic World") und Paige Howard ("Adventureland").

"Clint und ich haben das grosse Glück, Rance Howards Söhne zu sein", würdigte Ron Howard den Vater in einem Tweet. "Was ihn ganz besonders auszeichnete, war die Fähigkeit, die Balance zwischen seinem beruflichen Ehrgeiz und grosser persönlicher Integrität zu finden. Als Bauernjunge in der Zeit der Depression aufgewachsen, gelang es ihm, unsere Familiengeschichte mit seiner Leidenschaft für die Schauspielerei entscheidend zu verändern. Wir lieben und wir vermissen Dich, Dad."