TV-Serie über Grossbrand von Kathedrale Notre-Dame geplant

Die Miniserie basiere auf einem Artikel der US-Zeitung "New York Times" und könnte 2021 ausgestrahlt werden. "Wir werden uns so weit wie möglich an die Fakten halten. Wir werden das aktuelle Geschehen während der Entwicklung der Serie verfolgen, insbesondere da die Brandursache immer noch nicht festgestellt wurde", sagte Rousselet.

Die Serie soll vier bis sechs Teile umfassen. Beim Verfassen der Drehbücher arbeiten die Firmen mit der "New York Times" zusammen. Zuvor hatte die Zeitschrift "Variety" über das Vorhaben berichtet.

Bei dem Brand im vergangenen April waren das Dach und der Spitzturm der weltberühmten gotischen Kathedrale zerstört worden. Auslöser des Brandes war Ermittlern zufolge vermutlich eine brennende Zigarette oder ein Kurzschluss. Zum Zeitpunkt des Brandes waren Bauarbeiten am Dach im Gang.