Der in der Deutschschweiz zweitplatzierte Film "Mission Impossible - Fallout" konnte sich auch in der Westschweiz und im Tessin ganz vorne halten, nämlich auf Platz 4 und 3.

In der Westschweiz belegte "The Meg" den ersten Rang vor "Blackkklansman" und "Photo De Famille". Im Tessin lag "Mamma Mia! Here We Go Again" vorn vor "Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation".