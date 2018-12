In der Antike trugen Helden Sixpack samt gestähltem Bizeps; im Zeitalter der Klassik zeigten sie sich bevorzugt in Marmor gemeisselt – mit in weite Fernen erhobenem Blick. Kirill Serebrennikov ist nichts von alldem. Der russische Film-, Theater- und Opern-Regisseur trägt mit Vorliebe Wollmützen und markante Brillen.

Dennoch ist der Russe eine Art Held. Als solchen hat er sich sogar selbst bezeichnet, als er 2016 der «Süddeutschen Zeitung» erklärte: «In Westeuropa ist der Künstler ein Teil des Establishments. In Russland ist der Künstler, weil er hilft, sich gegen etwas aufzulehnen, ein Held.»

Ist Held oder nicht Held in Russland also eine Frage nach Künstler oder nicht Künstler? So einfach ist es dann doch nicht. Wie überhaupt gar nichts einfach ist im Fall Kirill Serebrennikov. Deshalb der Reihe nach: Was hat der Russe 2018 Aussergewöhnliches geleistet? Er hat einen Film gedreht, der in Cannes gezeigt wurde – das können andere auch. Er hat in Zürich Mozarts «Così fan tutte» inszeniert – auch das haben schon andere geschafft. Aussergewöhnlich an der Sache ist, dass Serebrennikov weder in Cannes noch bei der Regiearbeit in Zürich anwesend war. Stattdessen stand und steht er im 2500 km entfernten Moskau unter Hausarrest – seit mittlerweile 17 Monaten.

Das macht den Russen zu einer Ausnahmeerscheinung im Kulturjahr 2018. Denn erstens gab es vor ihm (gemäss aktuellem Wissensstand der Schreibenden) keinen anderen Regisseur, der in totaler Abwesenheit ein Werk gestemmt hätte. Zweitens – und nicht ganz unwichtig – war die Inszenierung des studierten Physikers und theatralen Autodidakten alles andere als eine «Aufzeichnung aus einem Kellerloch».

In minuziöser Kleinarbeit hatte Serebrennikov während seines Moskauer Hausarrests seine Inszenierung Takt für Takt in die Partitur von Mozarts «Così fan tutte» notiert, anschliessend via Anwalt (andere Kontakte waren und sind ihm untersagt) an seinen Assistenten Jewgeni Kulagin übermittelt, welcher sie in Zürich umsetzte. Die derart geprobten Szenen wurden wiederum auf Video aufgenommen und an Serebrennikov weitergereicht – der ebenfalls per Video darauf antwortete. Das Ergebnis? So indirekt die Arbeitsmethode, so intensiv die Inszenierung: zeitgemäss, lebendig, lustvoll und intelligent.

Gewaltfreier Widerstand

Dass Serebrennikov trotz unbarmherzigem Hausarrest (nicht einmal seine todkranke Mutter durfte er sehen, man präsentiert ihm nach ihrem Tod die Urne) gewaltfreien Widerstand mit den Mitteln der Kunst übte, macht den Regisseur zu einem Symbol für künstlerische Freiheit und Integrität wie kaum einen anderen Künstler in diesem Jahr.

Und damit zum komplizierten Teil der Sache. Denn die Anklage des staatlichen Ministeriums für Kultur, dem der konservative Wladimir Medinski vorsteht, lautet auf Veruntreuung staatlicher Subventionen in Höhe von 133 Millionen Rubel (rund 2 Millionen Franken). Gemeinsam mit drei weiteren Angeklagten wird Serebrennikov vorgeworfen, in seiner Funktion als einstiger Leiter der Non-Profit-Organisation «Das siebte Studio» sowie der dazugehörenden «Platforma» (2011–2014) den gesamten (!) Betrag in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben.

Stellvertretend für die nicht mehr existierende «Platforma» durchsuchte die Polizei Räume des Gogol-Zentrums, dem der Regisseur nun vorsteht. Dies, obwohl das Zentrum nicht vom staatlichen Ministerium für Kultur subventioniert wird, sondern von der Moskauer Stadtregierung. Dagegen erscheinen selbst Shakespeares verwinkeltsten Königsdramen wie das kleine Einmaleins für Theateranfänger.

Und das ist noch nicht alles: Auch Beweise legte die Anklage zu keinem Zeitpunkt vor. Nicht einmal am ersten und bisher einzigen Prozesstag am 7. November. Ebenso wenig liess sich die Anklage von der Tatsache überzeugen, dass die mit den 133 Millionen Rubel subventionierten Produktionen durch Rezensionen belegt sind sowie von Tausenden Zuschauern besucht wurden. Sie erklärte: Die Journalisten könnten bestochen worden sein, das Publikum ebenso.

Und um die Sache vollends kompliziert zu machen: Was für westeuropäische Ohren absurd klingt, wird in Russland anders wahrgenommen. So zumindest fasste es die Moskauer Theaterkritikerin Marina Davydova an einer Podiumsdiskussion am Zürcher Opernhaus zusammen. Denn tatsächlich würden in Russland Menschen gegen Bezahlung für eine beliebige Sache Klicks generieren. Surreal hoch zwei? Vielleicht. Davon, dass die russische Justiz theatrales Potenzial hat, handeln dunkle Kapitel in der Geschichte dieses Landes.

Kultstatus in Moskau

Bloss: Sogar aufseiten Serebrennikovs verhält sich nicht alles in simplem Schwarz-Weiss. Denn gemäss Theaterkritikerin Davydova müssten sämtliche russischen Theaterhäuser – somit auch Serebrennikovs – eine Mischrechnung machen, um den Betrieb überhaupt aufrechterhalten zu können. Gelder würden (teilweise privat) vorgeschossen und aus später eintreffenden Subventionen wieder ausgeglichen. Eine saubere Buchhaltung? In Serebrennikovs Film «Leto», der in Cannes gezeigt wurde, formuliert der Protagonist in anderem Zusammenhang einen schönen Satz, der als Kommentar zu korrekter Buchhaltung hinhalten kann: «Das ist ein schönes Problem. Solche Probleme sind selten. Man sollte sie geniessen.»

Aber der Fall Serebrennikov ist sogar noch komplizierter. Denn da ist zu allem noch der kaum zu leugnende Kultstatus dieses Regisseurs. Trotz fehlendem akademischem Abschluss (in Russland ein Sakrileg) und trotz äusserst unbequemer Themen, wie geschändeter Jugendliche (in seinem Moskauer Debüt «Plastilin» 2001) oder Homosexualität (im Ballett «Nurejew» 2017), war der Regisseur erklärter Liebling der Moskauer Society, die sich samt dem politischen Who is Who an den stets ausverkauften Inszenierungen ein Stelldichein gab.

Dass Serebrennikovs Theaterprojekte – vielleicht damit zusammenhängend – vergleichsweise hohe Subventionen erhielten, kann man ihm kaum vorwerfen. Selbst seine einstige Nähe zum Kreml, welche ihm während der Regierungszeit Dmitri Medwedews (2008–2012) den Weg ganz nach oben ebnete, war weder strafbar noch sträflich. Aber: Sie barg Risiken. Denn, wer im Scheinwerferlicht steht, ist sichtbar. Und damit bestens geeignet, als Exempel zu dienen, wenn die russische Justiz ihr besagtes theatrales Potenzial entfaltet.

An den Filmfestspielen von Cannes liess Wladimir Putin eine persönliche Erklärung vorlesen, gemäss der er «gerne etwas unternommen hätte, damit Serebrennikov nach Cannes hätte reisen dürfen». Aber der Regisseur habe eben «Probleme mit der russischen Justiz, und diese Gerichte sind ja unabhängig». Solche Sätze wirkten, als drehe Russland den Spot auf Serebrennikov voll auf. War das nun theatral, grotesk oder einfach nur Willkür?

So oder so hofft man für den Regisseur, dass im Prozess um ihn auf Letzteres verzichtet wird. Ebenso, dass Serebrennikov seine herausragende Fähigkeit behält, existenzielle Bedrohung in extreme künstlerische Dichte umzumünzen. Denn vorerst lässt sich der Regisseur nicht unterkriegen. Bereits kommenden Monat beginnen in Hamburg die Proben zu «Nabucco», seiner neuesten Operninszenierung aus dem Arrest.