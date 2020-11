Suizidhilfe: Fernsehzuschauer sollen Gott spielen – warum das SRF aber die falsche Frage stellt

70 Prozent der Fernsehzuschauer in der Schweiz und in Deutschland würden einer lebensmüden, aber gesunden Person, die Todespille abgeben. Das war die Antwort des SRF- und ARD-Publikums am Montagabend im länderübergreifenden Themenschwerpunkt «Gott» über die Suizidhilfe. Die Frage an das Fernsehpublikum lautete eigentlich: Wären Sie Arzt, würden Sie beim Suizid assistieren? Selbst bei einer kerngesunden 30-jährigen Frau, die nicht mehr Leben will? Nur, das SRF stellte die Frage nicht so.

Der fiktive Fall eines lebensmüden aber rüstigen 78-Jährigen

Der Reihe nach. Grundlage des Themenschwerpunkts war ein Fernsehfilm nach dem Theaterstück von Ferdinand von Schirach. Darin geht es um einen rüstigen 78-Jährigen, der von seiner Hausärztin Beihilfe zum Suizid verlangt. Der Mann leidet an keinem ernsthaften Gebrechen, auch keine psychische Krankheit ist diagnostiziert. Und er ist vollkommen bei sich, urteilsfähig also.

Nur im Weiterleben erkennt er keinen Sinn mehr, seit seine Frau qualvoll, voller Medikamente und angeschlossen an Schläuchen, verstorben ist. Keinesfalls will der Mann enden wie sie. Er ist überzeugt von einem selbstbestimmten Leben. Diese Selbstbestimmtheit ist ihm auch im Sterben wichtig.

Sein fiktiver Fall landet vor dem deutschen Ethikrat in Berlin und die Frage, soll ein gesunder Mensch Suizidhilfe erhalten, wird debattiert aus medizinischer, juristischer und religiöser Sicht.

Deutsche Schauspieler, deutsches Recht, deutsche Produktionsfirma – der fiktive Fall ist sehr deutsch. Zeitgleich mit dem «Ersten» in Deutschland strahlte ihn SRF in der Schweiz aus. Gefolgt von einem «Club Spezial», moderiert von Barbara Lüthi.

Zum Schluss des Spielfilms wandte sich die Vorsitzende des Ethikrats direkt an die Zuschauer: «Wie würden Sie entscheiden? Hat der 78-Jährige das Recht auf Suizidhilfe? Würden Sie ihm als Arzt das tödliche Medikament verschreiben und würden Sie gleich entscheiden bei einer 31-Jährigen, die noch ihr ganzes Leben vor sich hat?» Diese Fragen, so die Schauspielerin, müssten die Zuschauer bei ihrem Entscheid bedenken.

Hier liegt der springende Punkt. SRF-Frau Barbara Lüthi machte daraus zu Beginn ihres «Club Spezial» die verkürzte Frage: «Soll das tödliche Medikament abgegeben werden?» Das Tele-Voting bezog sich darauf und direkt auf den fiktiven Fall des lebensmüden, todunglücklichen 78-Jährigen. Und mehr als zwei Drittel der abstimmenden Zuschauer bejahten.

Wie selbstbestimmt darf ein Mensch sterben? Die Diskussion im SRF-Club: