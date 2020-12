Schweizer Unternehmen bringt Netflix-Filme ins Kino, noch bevor sie auf dem Streaming-Portal zu sehen sind

Wieso tun sie sich das also an? «Die Qualität stimmt halt», sagt Dietrich. Und sie wollen den Kinos in diesem schwierigen Jahr mit wenigen Filmen auch etwas anbieten.

«Wir lesen 150 bis 200 ­Drehbücher pro Jahr»

Die Rede ist von drei bis vier Netflix-Filmen pro Jahr, die in der Schweiz ins Kino kommen. Neben «Roma» Anfang Dezember 2018 waren das im letzten Jahr «The Irishman», «Marriage Story» und «The Two Popes». Alle wurden sie für mehrere Oscars nominiert. Heuer sind es schon vier, sie dürften bei den Oscars 2021 eine mehr oder minder grosse Rolle spielen. Hier ist wichtig, zu wissen: Um Oscar-Nominationen einheimsen zu können, müssen die Filme in den USA im Kino gelaufen sein. Davon ist Netflix nicht ausgenommen. Auch jetzt nicht, mit Corona.

Ob Netflix oder nicht, «wir nehmen Filme in unser Programm auf, die uns am Herzen liegen», sagt Ralph Dietrich. Schliesslich seien sie zuallererst Filmliebhaber. «Wir lesen 150 bis 200 Drehbücher pro Jahr.» 95 Prozent der Filme kaufen sie direkt ab Drehbuch, also die Katze im Sack. Take it or leave it, hiesse es in der Branche. Der Entscheid für oder gegen einen Film würde häufig aus dem Bauch heraus gefällt: «Interessiert und berührt uns die Geschichte, denken wir erst mal nicht an Einspielergebnisse», so Dietrich. «Bei einem Gerard-Butler-Film, da machen wir eine Rechnung.» So oder so: «Jeder Film ist unser Baby.»

Besonders am Herzen liegt ihnen seit ein paar Jahren der Schweizer Film. Dietrich: