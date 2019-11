Schauspielerin Zahraa Ghandour: «Bagdad ist meine Stadt, und ich werde bleiben»

Zahraa Ghandour, 1991 in Bagdad geboren, arbeitet als Filmemacherin, TV-Moderatorin und Schauspielerin. Sie engagiert sich in Frauenrechtsorganisationen. In Samirs Film «Baghdad In My Shadow» spielt sie eine untergetauchte Ehefrau, Amal, die im Café Abu Nawas im Exil in London als Kellnerin arbeitet.

Ghandour lebt in Bagdad und erlebt die aktuellen Proteste gegen die Regierung hautnah. Wir haben anlässlich der Filmpremiere in Locarno im August mit ihr gesprochen. Unsere Fragen zur aktuellen Lage in ihrer Heimatstadt – immer wieder kommt es bei den Protesten zu Toten – konnte sie bis Redaktionsschluss nicht beantworten.