Der Semperopernball wird am 1. Februar 2019 veranstaltet. Der St. Georgs Orden ist eine Nachbildung eines Schmuckstücks aus dem Grünen Gewölbe. Er wird jedes Jahr in unterschiedlicher Anzahl an Prominente verliehen. In diesem Jahr erhalten auch noch Fürst Albert II. von Monaco und Stanislaw Tschertschessow, Trainer der russischen Fussballnationalmannschaft, die Auszeichnung.