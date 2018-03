Wie in der Deutschschweiz ist in der Westschweiz die Zahl der Eintritte insgesamt zurückgegangen, in der Deutschschweiz von 97'400 auf 88'200, in der Westschweiz von 50'000 auf 41'000. Hier sind die ersten vier Plätze in unveränderter Reihenfolge besetzt worden: von "La Ch'Tite Famille", "Black Panther", "The Shape of Water" und "Maze Runner: The Death Cure".

Die einzige grösser Veränderung hat sich im Tessin abgespielt: "The Post", am vorletzten Wochenende auf Platz 5, hat sich nun an die Spitze gesetzt, gefolgt von "Red Sparrow" und "The Shape of Water".