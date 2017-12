Spitzenreiter blieb dies- und jenseits der Saane "Star Wars; The Last Jedi (3D)". Im Tessin machten die Jedi-Ritter dagegen der Komödie "Frontaliers Disaster" Platz mit Teco Celio, dem Sohn des einstigen Bundesrats Nello Celio (1914-1995).

Zwischen "The Last Jedi" und "Papa Moll" schoben sich am Weihnachswochenende zwei Neuzugänge, wie die Statistik des Filmverleiherverbands vom Mittoch zeigt: "Jumanji: Welcome to the Jungle (3D)" und "Pitch Perfect 3".