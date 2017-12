Nur gerade knapp 150 Eintritte trennen die beiden Spitzenreiter. "Daddy's Home 2" belegt den 3. Rang.

In der Westschweiz hat "Coco" das Wochenendrennen gewonnen vor "Santa & Cie" und "Paddington 2". Im Tessin hat der Mord im Orientexpress am meisten Filmfans angelockt, vor "Paddington 2" und "Bad Moms 2".

Auffällig ist der Einbruch der Kinobesuche in der Deutschschweiz. Verkauften die Kinokassen Anfang November noch 120'000 Karten, waren es am letzten Wochenende noch 67'000. In der Westschweiz und im Tessin blieben die Zahlen in etwa konstant auf durchschnittlich 35'000 beziehungsweise 3000 Eintritten.