Die beiden Filme liefern sich seit vier Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die letzten beiden Wochenenden hatte "Mission Impossible - Fallout" die Nase vorn, nun nach zwei Zweitplatzierungen wieder "Mamma Mia!". Die Unterschiede bei den verkauften Karten sind immer klein, jeweils rund 2000.

Rang 3 in der Deutschschweiz erreichte der neu gestartete Actionfilm "The Equalizer 2" mit Denzel Washington.

In der Westschweiz hielt "Mission Impossible - Fallout" die Spitze. Hier erreichte "Mamma Mia!" nur Platz 4, hinter "Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation" und "The Equalizer 2". Im Tessin schlug "The Med" die Konkurrenz: "Ant-Man And The Wasp" und "Ocean's 8".