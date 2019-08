Hinter dem aktuellen Spitzenreiter mit 28'700 und dem Zweitplatzierten mit 24'800 Eintritten erreichte "The Secret Life Of Pets 2" mit mageren 7300 verkauften Karten den dritten Rang.

In der Westschweiz platzierte sich "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" knapp vor "The Lion King". Abgeschlagen erreichte "The Secret Life Of Pets 2" Rang 3.

Im Tessin teilten sich "Bohemian Rhapsody", "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" und "Green Book" in dieser Reihenfolge die Spitzenplätze.