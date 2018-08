Dies teilten die Verleiher der Auszeichnungen am Dienstag mit. Die Verleihung des 2641. Sterns auf dem Hollywood Boulevard hängt zeitlich mit dem Kinostart des Thrillers "Peppermint" Anfang September zusammen. Unter der Regie des Franzosen Pierre Morel ("96 Hours", "The Gunman") spielt Garner die Hauptrolle einer Frau spielen, die den Tod ihres Mannes und ihrer Tochter zehn Jahre nach einer Strassenschiesserei rächen will.

In Hollywood hatte Garner als Star der Agentinnen-Serie "Alias – Die Agentin" (2001 - 2006) ihren ersten Erfolg. 2002 gewann sie dafür den Golden Globe als Beste Schauspielerin einer Dramaserie.

Die dreifache Mutter, Ex-Partnerin von Ben Affleck, spielte in Filmen wie "Pearl Harbor", "Daredevil", "Juno", "Valentinstag" und "Dallas Buyers Club" mit.