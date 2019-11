Ganz schön stark: die neue «Samschtig-Jass»-Moderatorin in Aktion

Wildheuen, Leitplanken abmontieren, Bodenproben nehmen. Fabienne Bamert hält nicht nur Mikrofone, sie packt in ihren Sendungen auch gleich selbst mit an. Noch moderiert die 31-Jährige beim Zentralschweizer Regionalsender Tele 1, der wie dieses Newsportal zu CH Media gehört. Ab 2020 tritt sie die Nachfolge von «Samschtig-Jass»-Gastgeber Reto Scherrer an, der zu «Blick-TV» wechselt.

Wir haben uns einige der jüngsten Auftritte von Fabienne Bamert bei Tele 1 angeschaut und eine Handvoll Momente herausgepickt. Und festgestellt: Bamert ist nicht nur Folklore-fest, sie beweist vor allem ihrem Format «Unterwegs» (im Februar 2019 moderierte sie ihre 100. Sendung) auch immer wieder Witz und Mumm.