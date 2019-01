In den zehn Jahren seiner Arbeit habe Claude Ruey Visions du Réel grossen Erfolg beschert, "quantitativ und qualitativ", schreibt das Festival in seiner Medienmitteilung vom Montag. Die Besucherzahlen sind in dieser Zeit von 20'000 auf 40'000 geklettert.

Der Stiftungsrat sucht nun einen neuen Festivalpräsidenten oder eine neue Festivalpräsidentin. Ruey soll so rasch wie möglich ersetzt werden, wie es im Communiqué heisst.