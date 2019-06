Vom Kellerverlies wiederum ist es nur ein Katzensprung ins Gefängnis, in welches sich Heinz Oberholzer (Peter Jecklin) – Ex-Polizist und Onkel von Martina – begeben will, um beim Drahtzieher des Dopingrings, Pius Küng (Pit-Arne Pietz), den Aufenthaltsort der Geisel in Erfahrung zu bringen. Oberholzer bekennt sich nicht nur schuldig des Mordes am Manager, sondern nutzt auch seine frühere Arbeitsbeziehung zu Kommissarin

Liz Ritschard (Delia Mayer) für den Zweck, ohne Umwege als verdeckter Ermittler in

den Knast eingeschleust zu werden. Ein Konflikt zwischen Ritschard und Kollege Flückiger (Stefan Gubser) ist programmiert: «Was läuft da, Ritschi?», fragt Flückiger leicht aufgescheucht die Kollegin, die plötzlich ein Geheimnis aus der beruflichen Vergangenheit mit sich herumträgt. Im vorletzten Fall dürfen die Luzerner Kommissare noch schnell ihre Loyalität testen.

Gedreht wurde übrigens weder in der JVA Grosshof in Kriens noch in der JVA Wauwilermoos, sondern im Aargau, in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg. Das Drehbuch stammt von Urs Bühler, der auch den neunten, 2015 hoch gelobten Luzerner «Tatort», Titel «Ihr werdet gerichtet», schrieb. Ein solcher Geniestreich ist «Ausgezählt» jedoch nicht. Die Schnörkellosigkeit einer rechten Geraden geht diesem Genrestück letztendlich ab.