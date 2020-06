Endlich wieder Kino! Dieser düstere Thriller vor mystischer Kulisse könnte ein guter Grund sein

Und darum gehts in dem Thriller des dänischen Regisseurs Jonas Alexander Arnby: Max (Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones leidet an einem Hirntumor und will sein Leben beenden. Er checkt in das mysteriöse Hotel Aurora ein, das mit geplanten und begleiteten Suiziden wirbt.

«Es ist das Dilemma eines Mannes, der leben möchte, aber solche Angst vor der Zukunft hat, dass er beschliesst, sein Leben zu beenden», sagt Schauspieler Coster-Waldau.

Der Trailer zum Film: