8600 Filmfans wollten "Downton Abbey" in der Deutschschweiz sehen, in der Westschweiz waren es 4600. Hier schlug der Spitzenreiter das Weltraumdrama "Ad Astra" um 600 Eintritte, "Rambo V: Last Blood" um 800, dort erreichte "Rambo V: Last Blood" mit 7800 verkauften Karten Platz 2, "It Chapter 2" mit gut 7500 Eintritten Rang 3.

Im Tessin gewann "Once Upon A Time ... In Hollywood" das Rennen vor "The Lion King" und "Yesterday".

Wie schon am letzten Wochenende liess die Zahl der Eintritte landesweit zu wünschen übrig. Verkauft wurden für die ersten zehn Plätze der Charts insgesamt nur gerade gut 80'000 Karten. An guten Wochenenden sind es jeweils mehr als 200'000.