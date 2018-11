Als die 51-jährige Darstellerin das Drehbuch zu «Der Unschuldige» las, war ihr sofort klar, dass Sie unbedingt in diesem Film mitspielen will. «Simon schreibt unglaublich gut und ungewöhnlich», erzählt die Schauspielerin, als wir sie in einem Zürcher Kino zum Gespräch treffen. «Es sind keine 08/15-Geschichten.»

Von der Schule geflogen

Einige Zuschauerinnen und Zuschauer mögen sich vielleicht an Hofmann als Nebendarstellerin in Marcel Gislers Film «Rosie» (2013) erinnern oder als Kriminalbeamtin Claudia Studer in den beiden Glauser-Neuverfilmungen von Sabine Boss (2001 und 2007). Für den Grossteil des heimischen Kinopublikums ist Judith Hofmann aber eine Unbekannte, da sie seit 1989 hauptsächlich auf den Theaterbühnen in Österreich und Deutschland spielt. «Ich habe zunächst die Schauspielschule in Graz besucht, bin aber dort herausgeflogen, weil ich das Probejahr nicht bestanden habe», erzählt Hofmann und lacht herzhaft.

Bei ihrem zweiten Anlauf klappte es schliesslich mit der Schauspielausbildung und sie wurde am Wiener Max-Reinhardt-Seminar aufgenommen. Später war sie an renommierten Adressen wie dem Burgtheater Wien und dem Thalia Theater Hamburg engagiert. Seit der Spielzeit 2009/10 ist sie Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin.

Charmant und schelmisch

Während des Gesprächs offenbart Hofmann, dass sie sich gleich von Beginn weg von ihrer Filmfigur in «Der Unschuldige» angezogen fühlte: «Ruth ist geheimnisvoll, verschlossen und sie kommuniziert extrem wenig. Bei ihr passiert so viel über nonverbale Kommunikation.» Im Film setzt die Schauspielerin Ruths Charakter kongenial um. Ihr Schauspiel ist auf kleine Gesten reduziert: ein gequältes Lächeln, das ihr über das Gesicht huscht; ein abgewandter Blick zur Seite; ein zartes Streicheln mit den Fingern.

Wie Hofmann Ruths Rätselhaftigkeit bewahrt, aber gleichzeitig durchschimmern lässt, wie es im Innern ihrer Figur brodelt: grossartig!

Ebenso erstaunlich wie Hofmanns Schauspiel ist der Unterschied zwischen ihrer Figur auf der Leinwand und Hofmann in persona. «Mir gefiel, dass die Figur im Film das genaue Gegenteil von mir ist», sagt die Schauspielerin. Tatsächlich lacht Hofmann oft, hat einen ansteckenden Charme und besitzt eine schelmische Ader: Am Ende des Gesprächs behauptet sie mit Blick auf unser Aufnahmegerät, es habe nichts aufgenommen. Als sie die anbahnende Panik des Schreibenden sieht, lacht sie laut auf.

«Der Unschuldige» ist im christlichen Milieu der Freikirchen angesiedelt, doch Hofmann betont, dass der Film nicht ein Porträt der Freikirche-Szene sei: «Der Film dreht sich um diese Frau und wie sie unter einem falschen Leben verschüttet ist. Sie ist zu einem neuen Mann und in seine Glaubensgemeinschaft geflüchtet. Dann kommt plötzlich diese alte Liebe zurück und zieht sie an ihrem Haarschopf aus der Sicherheit heraus.»

Obwohl Judith Hofmann auf eine lange Karriere zurückblicken kann, zweifelt sie manchmal, ob sie die richtige Berufswahl getroffen hat: «Es kann ja gut sein, dass es einen herausschleudert und man keine Arbeit mehr hat.» Wer Hofmann auf der Leinwand gesehen hat, befürchtet eher, dass ihr bald die Tür eingerannt wird. Den Vergleich mit Oscar-Preisträgerin Frances McDormand braucht die Zürcherin tatsächlich nicht zu scheuen.

Der Unschuldige (CH 2018) 114 Min. Regie: Simon Jaquemet. Ab jetzt im Kino.